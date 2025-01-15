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Сегодня, 10:33

«Питтсбург» сделал заявление в связи с ограблением дома Малкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Питтсбург» прокомментировал ограбление российского нападающего команды Евгения Малкина.

Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в дом 38-летнего россиянина в субботу, 11 января. Грабители похитили три чемпионских перстня Малкина за завоевание Кубка Стэнли.

Позже факт ограбления подтвердил сам хоккеист.

«В минувшие выходные в доме нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина произошла кража со взломом. Подробности ситуации не будут обнародованы, так как расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в это время, и мы не будем больше комментировать этот вопрос», — приводит текст заявления The New York Post.

В текущем сезоне Малкин набрал 33 (8+25) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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