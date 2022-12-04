«Питтсбург» переиграл «Сент-Луис». Малкин сделал 3 голевые передачи

Сегодня, 05:40
«Питтсбург» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ
— 6:2. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал три голевые передачи.
Авторами голов в составе проигравшей команды стали российские нападающие Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: Капанен — 3 (Жозеф, Раст), 6:58 — 1:0. Раст — 6 (Зукер, Малкин), 11:59 — 2:0. Бучневич — 8 (Ледди, Парэйко), 12:47 — 2:1. Капанен — 4 (бол., Малкин, Картер), 16:55 — 3:1. Зукер — 6 (Малкин, Раст), 21:51 — 4:1. Тарасенко — 6 (Томас, Парэйко), 28:22 — 4:2. Капанен — 5 (бол., Раст, Зукер), 30:20 — 5:2. Кросби — 13 (п.в., Гюнцель), 55:12 — 6:2.
Вратари: Джерри — Биннингтон (Грайсс, 21:51, 54:39 — 55:12).
Штраф: 4 — 18.
Броски: 38 (15+13+10) — 28 (8+7+13).
Наши: Малкин (19.06/4/+1) — Барбашев (17.07/0/0), Бучневич (19.35/4/-1), Тарасенко (17.23/4/0).
4 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17330 зрителей.