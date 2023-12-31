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Сегодня, 06:18

«Питтсбург» победил «Сент-Луис», Малкин набрал 2 очка

Руслан Минаев
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«Питтсбург» дома обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал российский форвард Евгений Малкин, одну шайбу забросил Сидни Кросби.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд. «Пингвинз» набрали 38 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд. «Блюз» с 37 очками — на 9-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: О`Коннор — 4 (Малкин, Рил. Смит), 15:32 — 1:0. Томас — 15 (бол., Кайру, Крюг), 21:06 — 1:1. Малкин — 14 (бол., Гюнцель, Ракелль), 26:50 — 2:1. Картер — 4 (Харкинс), 44:48 — 3:1. Капанен — 4 (Перунович), 50:31 — 3:2. Кросби — 20 (п.в., Гюнцель, Карлссон), 58:29 — 4:2.

Вратари: Джерри — Хофер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (8+16+6) — 27 (8+9+10).

Наши: Малкин (17.06/3/+1) — Бучневич (22.52/3/-1), Торопченко (11.19/0/0).

31 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18321 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
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