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НХЛ

Сегодня, 04:38

«Питтсбург» обыграл «Тампу», забросив шесть шайб. У Кучерова два ассиста

Сергей Разин
корреспондент
16 октября. «Питтсбург» — «Тампа» — 6:2.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 6:2.

В составе «Пингвинз» 3 (1+2) очка набрал Сидни Кросби, еще по голу забили Дэнтон Хэйнен, Джейк Гюнтцель, Джефф Картер, Брайн Раст и Рикард Ракелль, у Евгения Малкина результативная передача. У «Лайтнинг» шайбы забросили Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт, Никита Кучеров сделал два ассиста, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

В следующем матче «Питтсбург» 18 октября встретится с «Монреалем», «Тампа» 19 октября примет «Филадельфию».

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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