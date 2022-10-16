«Питтсбург» обыграл «Тампу», забросив шесть шайб. У Кучерова два ассиста

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 6:2.

В составе «Пингвинз» 3 (1+2) очка набрал Сидни Кросби, еще по голу забили Дэнтон Хэйнен, Джейк Гюнтцель, Джефф Картер, Брайн Раст и Рикард Ракелль, у Евгения Малкина результативная передача. У «Лайтнинг» шайбы забросили Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт, Никита Кучеров сделал два ассиста, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

В следующем матче «Питтсбург» 18 октября встретится с «Монреалем», «Тампа» 19 октября примет «Филадельфию».