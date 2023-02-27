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НХЛ

Сегодня, 04:35

«Питтсбург» одержал крупную победу над «Тампой», Малкин и Кучеров набрали по 2 очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 7:3.

В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, у «Лайтнинг» 2 (1+1) очка у Никиты Кучерова, Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Во втором периоде «Питтсбург» забросил пять шайб за пять минут. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе на эту встречу.

После этого матча «Питтсбург» с 67 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Тампа» с 78 очками — на пятой строчке.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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