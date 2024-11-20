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«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Тампа-Бэй» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет на «PPG Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» можно ознакомиться в матч-центе на нашем сайте.

Предыдущая встреча «Пингвинз» и «Лайтнинг», которая проходила в апреле, завершилась победой команды Евгения Малкина — 5:4.

В этом регулярном чемпионате «Питтсбург» набрал 17 очков в 20 матчах, а «Тампа» — 19 в 16. В предыдущих играх «Пингвинз» победили «Сан-Хосе» (4:3 Б), а «Лайтнинг» — «Нью-Джерси» (4:0). Вратарь «Молний» Андрей Василевский прошел отметку в 300 побед в лиге, а форвард Никита Кучеров находится в одном шаге от 900 очков за карьеру в НХЛ. Капитан «Пингвинов» Сидни Кросби — в одном голе от отметки в 600 шайб в лиге.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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