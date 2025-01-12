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12 января, 23:45

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Питтсбург» и «Тампа-Бэй» сыграют в чемпионате НХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Тампы» Никита Кучеров.
Фото Getty Images
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«Питтсбург» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на понедельник, 13 января. Матч пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание — в 1.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Отслеживать ключевые события игры «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Питтсбург» провел 44 матча и набрал 44 очка, предыдущим соперником «Пингвинз» была «Оттава» (0:5). У «Тампы» — 39 игр и 46 очков, в пятницу «Лайтнинг» обыграли «Бостон» (4:1).

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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