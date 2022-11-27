«Торонто» обыграл «Питтсбург» и продлил победную серию до четырех матчей

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка набрал Остон Мэттьюс, 2 (1+1) очка у Митча Марнера, еще по голу забили Понтус Хольмберг и Вильям Нюландер. У «Пингвинз» отличился Рикард Ракелль, форвард Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Торонто» с 31 очком занимает третье место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 25 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Марнер — 6 (Мэттьюс, Ярнкрок), 0:40 — 0:1. Хольмберг — 2 (Марнер), 29:55 — 0:2. Нюландер — 12 (Мэттьюс, Бантинг), 30:50 — 0:3. Ракелль — 9 (Гюнцель, Кросби), 51:38 — 1:3. Мэттьюс — 10 (Бантинг), 54:36 — 1:4.

Вратари: Десмит — Челльгрен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (5+10+11) — 41 (17+10+14).

Наши: Малкин (16.06/1/-2) — -.

27 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18166 зрителей.