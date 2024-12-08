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Сегодня, 05:40

«Питтсбург» дома победил «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе «Пингвинз» отличились Рикард Ракель, Брайан Раст, Майкл Бантинг, а также Блэйк Лизотт и Крис Летанг, забросившие в пустые ворота в меньшинстве. У «Мэйпл Ливз» голы забили Митч Марнер и Вильям Нюландер.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 29 матчей в сезоне и набрал 24 (6+18) очка.

После этого матча «Питтсбург» с 28 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Торонто» с 34 очками — на пятой строчке.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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