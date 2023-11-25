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25 ноября, 22:30

«Питтсбург» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Трансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Торонто» 26 ноября во Вконтакте начнется в 3.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Сидни Кросби.
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 26 ноября «Питтсбург» на своем льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». Встреча пройдет в Питтсбурге. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния НХЛ «Питтсбург» — «Торонто» можно будет с помощью соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий игры.

«Пингвинз» набрали 18 очков за 19 игр, занимая шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона регулярного чемпионата НХЛ. «Мэйпл Ливз» с 23 баллами располагаются на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе.

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». «Голден Найтс» в финальной серии одержали победу над «Флоридой» (4-1).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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