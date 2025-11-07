«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин набрал 2 очка, Малкин сделал голевую передачу

«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. У хозяев Сидни Кросби оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Девар. У «Кэпс» отличились Дилан Строум, Расмус Сандин и Том Уилсон. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Он стал первым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне. У 39-летнего россиянина 3 гола и 17 ассистов. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две голевые передачи. На счету 40-летнего россиянина 10 (3+7) очков в 14 играх этого сезона. «Питтсбург» набрал 20 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 15 очков в 14 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

7 ноября, 03:30. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Вашингтон

N.A.F.1974 По составу проблема №1- отсутствие PLD на длительный срок.Так просто не заменишь.В прошлом году вообще без Милано играли.1-е место на востоке.Но конечно играющий Милано не повредит.Ниже возможностей пока Протас,ММ,вся тройка Дауда.Томпсон тащит,Строум ,Уилсон-на уровне.Защита норм.Остальные должны прибавлять.Разумеется, над большинством работать.Иначе да-могут и не попасть. 07.11.2025

N.A.F.1974 И как играла Броски 22\9- в створ-14\6- шансы-15\4-шансы А-7\1-ожидаемые голы 1,39\0,42-голы 2\0 ========================================= Много неравных составов, Милано,Лапьер и Леонард особым доверием не пользуются(первые два особенно),Протас с ММ слабо.. 07.11.2025

N.A.F.1974 В плане процесса в 5-5 Кэпс переиграли.Разница понятно в чем.В первую очередь в большинстве.И тем не менее после 2-х периодов 3-3.В середине 3-го у Кэпс численное преимущество.И Строум удалился.В итоге 4-4 переходящее в большинство Питтсбурга.Наверное ключевой эпизод.Линдгрен да-не радует.Первый матч на ноль ,а потом неубедителен.Тройка Строума понравилась,Овечкин сильную игру провел.По матчу согласен-смотрелся(кроме первого периода). И игр таких (противостояние живых лигенд) не так много осталось.Пропускать нельзя:) 07.11.2025

невропатолог176 Жаль, очень жаль Ови, было близко. Почаще бы делали перегруз на правый фланг оставляя Ови на чистом льду. Столько блокировок его бросков я не видел никогда. Ну и сам он не уверен, да и команда в опе. На заметку Тренеру Карбери. Ну и неородности состава (мягко скажу) нельзя не удивляться. Очень ниже своих возможностей играют многие. 07.11.2025

mikha1 Посмотрел протокол. Впечатление, что у кэпс играла одна 1 тройка, даже Овечкин сыграл 21.30, а Уилсон и Строум за 23+. Из остальных напов больше 14 минут сыграли только Бовилье и Протас. 07.11.2025

_Mike N_ Кстати, Сидни Кросби провел на 140 матчей меньше Овечкина и в то же время опережая его на 70 очков ! Не говоря уже о 3 Кубках Стэнли (против 1 у Овечкина) и 2-х олимпийских золот(против НОЛЬ медалей на Олимпиадах у Овечкина), ну и Кубок Мира ! 07.11.2025

Капитон Матроскин я не ради голов смотрю, а ради команд, которые мне не безразличны. Хоть Утки пусть не 6-4, а 26-4 победят, сирано, они мне не интересны 07.11.2025

Neil Ну, пусть победил сильнейший, хотя игра скорее была равна. Полный провал столичных в начале, был навёрстан во втором. Пингвины опять чуть не повторили свой фокус, с 3-0 проиграть. Но, к сожалению спецбригада у них была смертельна для столичных. Три гола в ПП, нормально так, у столичных ноль разумеется. Сашка был сёдня в поряде, жаль в голы это не конвертировалось. Но считаю, что столичные сами проиграли, постоянные потери, обрезы, пасы корявые и удаления, где полосатые рельно заколебали в начале свистеть и сам кипер Линд провалил жёстко. И ещё у Лео гол красавец отняли из-за дебильного мутного оффсайда. Вобщем не жалею, что посмотрел игру, но хотя бы очко блин, увы. 07.11.2025

Easycure Второго поражения после 3-0 я бы не пережил). Спасибо Бонине за ПП. Ждем Мурашова в след матче. 07.11.2025

Sergey Krug 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 10 очков(3+7),14 игр... 07.11.2025

Sergey Krug Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 07.11.2025

baruv Камбэк столичных-украшение матча, но реализация большинства пингвинами решила его исход. Ови набирает форму... 07.11.2025

Sergey Krug Новости Голливуда:под впечатлением от матча Питтсбург-Вашингтон,братья Коэн решили переснять свой фильм и назвать его"Старикам тут место"...Кросби и Ови поменялись местами,первый теперь забивает в большинстве и собирает минусы, второй дирижирует игрой и коллекционирует плюсы))) Битва за битвой,первую в этом сезоне выиграл Кросби... 07.11.2025