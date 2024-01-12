«Питтсбург» проиграл в овертайме «Ванкуверу»

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Кэнакс» одержали четвертую победу подряд.

Шведский форвард канадской команды Элиас Петтерссон забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

«Ванкувер» набрал 59 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 45 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Босер — 26 (Петтерссон, Миллер), 5:44 — 0:1. Босер — 27 (бол., Миллер, Петтерссон), 6:31 — 0:2. Петтерссон — 1 (Харкинс), 16:20 — 1:2. Петтерссон — 21 (Гронек, Миллер), 17:31 — 1:3. Кросби — 23 (Гюнцель, Петтерссон), 26:05 — 2:3. Кросби — 24 (Карлссон, Летанг), 59:31 — 3:3. Петтерссон — 22 (Гронек), 63:05 — 3:4.

Вратари: Неделькович (Джерри, 20:00) — Демко.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (10+10+14+1) — 29 (9+12+5+3).

Наши: Малкин (20.45/3/-1) — Задоров (15.43/1/0), Кузьменко (13.32/3/0), Михеев (17.04/1/-2).

12 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18190 зрителей.