НХЛ. Новости
22 октября, 04:42

«Питтсбург» одержал победу над «Ванкувером», Малкин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент

«Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Пингвинз» забили Коннор Девар, Томас Новак, Сидни Кросби, Энтони Манта и Джастин Бразо. Единственная шайба «Кэнакс» на счету Конора Гарлэнда.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. Всего в этом сезоне у 39-летнего россиянина 10 (2+8) очков в 7 играх.

«Питтсбург» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 7 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Ванкувер
4

  • maxcds

    :joy:

    22.10.2025

  • Werewolf

    Ага....теперь от Малкин крутыш и тащит пингвинов переходим к "звено Малкина забивает"? ))))) Ну ждем, что будет дальше..... Потом будет будет "команда Малкина" забивает чего вам еще надо? ))))) Одна передача (у Малыча) или 1 гол (у Сида) в матче это не тащат. Это хорошая добротная статка, но не таскунство. Конкретно этот матч заташил Шиловс ))))

    22.10.2025

  • maxcds

    Куда собрались? Возмутительно. Опять Малкин набирает очки, опять его звено забивает. Кросби - молодец, чо.

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    Пингвины чухнули залетных бедолаг,выигрвших при помощи суде утреннюю игру по ванкуверскому времени у заторможенных обедом капитолистов.

    22.10.2025

    Евгений Малкин
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Ванкувер Кэнакс
    ХК Питтсбург Пингвинз
