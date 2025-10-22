«Питтсбург» одержал победу над «Ванкувером», Малкин набрал одно очко

22 октября, 04:42
«Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У «Пингвинз» забили Коннор Девар, Томас Новак, Сидни Кросби, Энтони Манта и Джастин Бразо. Единственная шайба «Кэнакс» на счету Конора Гарлэнда.
Российский нападающий Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. Всего в этом сезоне у 39-летнего россиянина 10 (2+8) очков в 7 играх.
«Питтсбург» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 7 играх.
Ага....теперь от Малкин крутыш и тащит пингвинов переходим к "звено Малкина забивает"? ))))) Ну ждем, что будет дальше..... Потом будет будет "команда Малкина" забивает чего вам еще надо? ))))) Одна передача (у Малыча) или 1 гол (у Сида) в матче это не тащат. Это хорошая добротная статка, но не таскунство. Конкретно этот матч заташил Шиловс ))))
Куда собрались? Возмутительно. Опять Малкин набирает очки, опять его звено забивает. Кросби - молодец, чо.
Пингвины чухнули залетных бедолаг,выигрвших при помощи суде утреннюю игру по ванкуверскому времени у заторможенных обедом капитолистов.
