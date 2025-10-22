«Питтсбург» одержал победу над «Ванкувером», Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Пингвинз» забили Коннор Девар, Томас Новак, Сидни Кросби, Энтони Манта и Джастин Бразо. Единственная шайба «Кэнакс» на счету Конора Гарлэнда.

Российский нападающий Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. Всего в этом сезоне у 39-летнего россиянина 10 (2+8) очков в 7 играх.

«Питтсбург» набрал 10 очков в 7 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 8 очков в 7 играх.