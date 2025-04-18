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Сегодня, 04:46

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один из голов своей команды. Таким образом, 39-летний россиянин в сезоне-2024/25 набрал 73 (44+29) очка в 65 играх.

«Вашингтон» вышел в плей-офф с первого места в Восточной конференции, набрав 111 очков. «Питтсбург» завершил регулярку на 13-й строчке — 80 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Макмайкл — 26 (Уилсон), 4:08 — 0:1. Раст — 30 (Койвунен, Грызлик), 4:54 — 1:1. Раст — 31 (бол., Кросби, Койвунен), 27:19 — 2:1. Кросби — 33 (Томасино, Девар), 31:56 — 3:1. Овечкин — 44 (бол., Строум, Дюбуа), 36:56 — 3:2. Хейнен — 9, 48:46 — 4:2. Томасино — 11 (Ракелль, Грызлик), 49:01 — 5:2.

Вратари: Неделькович — Стивенсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (13+11+14) — 20 (5+12+3).

Наши: Малкин (16.00/3/0), Пономарев (11.06/2/+1) — Алексеев (23.30/2/0), Овечкин (15.07/2/-1).

18 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18348 зрителей.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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