«Питтсбург» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» переиграл «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев точные броски на счету Сидни Кросби (дважды), Энтони Манта, Брайана Раста и Коннора Девара, у гостей — Дилана Строума, Расмуса Сандина и Тома Уилсона.

«Пингвинз» (20 очков после 15 матчей) занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Кэпиталз» (15 очков после 14 игр) идут на 10-м месте.

