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Сегодня, 13:00

«Питтсбург» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» 3 января во Вконтакте начнется в 03.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Вашингтона».
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Встреча пройдет на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, Пенсильвания, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Питтсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. «Вашингтон» также набрал 40 очков и располагается на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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