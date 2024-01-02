«Питтсбург» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 2 на 3 января. Встреча пройдет на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, Пенсильвания, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Питтсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. «Вашингтон» также набрал 40 очков и располагается на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. «Вашингтон» также набрал 40 очков и располагается на 9-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.