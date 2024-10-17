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Сегодня, 13:42

«Питтсбург» выпустил сувенирные шайбы в честь 500 голов Малкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Питтсбург» изготовил сувенирные шайбы в честь 500-й шайбы российского нападающего команды Евгения Малкина в НХЛ.

17 октября «Питтсбург» дома в овертайме обыграл «Баффало» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 38-летний россиянин забил и сделал три результативные передачи.

В честь этого события «Пингвинз» выпустили лимитированную коллекцию сувенирных шайб. Стоимость одной шайбы составит 50 долларов. Часть средств, вырученных с продаж, будет направлена на благотворительность.

В текущем сезоне в активе 38-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 5 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

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