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Сегодня, 17:54

«Питтсбург» вышел из числа претендентов на защитника «Аризоны» Чикрана

Иван Шитик
Корреспондент
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«Питтсбург» рассматривал вариант с обменом с «Аризоной», в результате которого «Пингвины» могли получить права на защитника Джейкоба Чикрана, сообщает The Athletic.

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан хотел видеть 24-летнего канадца в своей команде.

Однако генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл вышел из переговоров, так как «Аризона» потребовала пики первого раунада драфта в 2025 и 2026 годах как часть сделки.

Контракт Чикрана с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Он пропустил несколько последних матчей «Койотов», чтобы хоккеист не получил травму, которая может помешать обмену.

Джейкоб Чикран
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
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