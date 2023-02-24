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Сегодня, 21:21

«Питтсбург» выставит на драфт отказов нападающего Каспери Капанена

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что клуб выставит на драфт отказов нападающего Каспери Капанена, информирует журналист Дэнни Шири.

В нынешнем сезоне финский форвард провел 43 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «минус» 8.

Его контракт с зарплатой в 3,2 миллиона долларов действует еще один сезон.

Напомним, что Капанен был выбран «Пингвинами» на драфте 2014 года под общим 22-м номером. В результат обмена он уходил в «Торонто», но потом снова вернулся в «Питтсбург».

Каспери Капанен
ХК Питтсбург Пингвинз
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