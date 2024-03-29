Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 марта, 04:35

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Питтсбург» дома выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блю Джэкетс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль, реализовав дважды большинство во втором периоде. Теперь у него 55 (21+34) очков в этом сезоне.

Российский голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 33 из 36 бросков по воротам.

«Питтсбург» набрал 74 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (58 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Оливье — 4 (Северсон, Силлинджер), 25:20 — 0:1. Малкин — 20 (бол., Летанг, Раст), 29:50 — 1:1. Силлинджер — 12 (Тексье, Проворов), 33:11 — 1:2. Малкин — 21 (бол., Кросби, Бантинг), 36:11 — 2:2. О`Коннор — 12 (Кросби, Жозеф), 40:35 — 3:2.

Вратари: Неделькович (51:05 — 51:27) — Тарасов (57:33).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (10+16+10) — 19 (8+4+7).

Наши: Малкин (17.58/5/0) — Воронков (17.08/2/-1), Марченко (18.31/1/+1), Проворов (23.27/0/+2).

29 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18191 зритель.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
Обсудить
Читайте также
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оттава» обыграла «Чикаго» и продлила победную серию

«Вашингтон» проиграл «Торонто». Овечкин не набрал очков