Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

«Питтсбург» дома выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Блю Джэкетс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль, реализовав дважды большинство во втором периоде. Теперь у него 55 (21+34) очков в этом сезоне.

Российский голкипер гостей Даниил Тарасов отразил 33 из 36 бросков по воротам.

«Питтсбург» набрал 74 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (58 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Оливье — 4 (Северсон, Силлинджер), 25:20 — 0:1. Малкин — 20 (бол., Летанг, Раст), 29:50 — 1:1. Силлинджер — 12 (Тексье, Проворов), 33:11 — 1:2. Малкин — 21 (бол., Кросби, Бантинг), 36:11 — 2:2. О`Коннор — 12 (Кросби, Жозеф), 40:35 — 3:2.

Вратари: Неделькович (51:05 — 51:27) — Тарасов (57:33).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (10+16+10) — 19 (8+4+7).

Наши: Малкин (17.58/5/0) — Воронков (17.08/2/-1), Марченко (18.31/1/+1), Проворов (23.27/0/+2).

29 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18191 зритель.