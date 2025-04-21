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Сегодня, 14:47

Пловец Минаков рассказал, что в Стэнфордском университете его поздравили с рекордом Овечкина

Алина Савинова
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Российский пловец Андрей Минаков отметил, что в Стэнфордском университете были рады рекорду капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Меня в Стэнфорде в спортивной столовой, куда приходят представители всех видов спорта, абсолютно все поздравляли. Все знают, что я из России, подходили, просто так поздравляли, говорили, что вот, соотечественник — это круто, очень сильно, и все были безумно рады», — приводит ТАСС слова Минакова.

6 апреля в матче с «Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Позднее 39-летний россиянин довел число голов в лиге до 897.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Андрей Минаков
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