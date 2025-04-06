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6 апреля, 21:44

Плющенко одним словом отреагировал на рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин установил новый снайперский рекорд НХЛ.

В воскресенье, 6 апреля Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс». Эта шайба стала для россиянина 895-й в лиге. Овечкин опередил Уэйна Гретцки (894) и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Одним словом — великий!» — сказал Плющенко «СЭ».

39-летний Овечкин проводит 20-й сезон в НХЛ. Он забил 895 голов за 1487 матчей в лиге — ровно столько же игр понадобилось Уэйну Гретцки, чтобы забить 894 шайбы.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

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