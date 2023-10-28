Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:35

Плющев назвал плюсы и минусы дебюта Воронкова в НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Знаменитый российский тренер Владимир Плющев, бывший наставник молодежной сборной страны, прокомментировал дебют в Национальной хоккейной лиги форварда Дмитрия Воронкова, заявив, что тот прикладывает все усилия, чтобы проявить себя и закрепиться в составе.

«Его где-то отправляли в АХЛ, не мог сразу адаптироваться к системе и требованиям «Коламбуса» для его игроков. Он сыграл достаточно неплохо в своем дебютном матче. Это говорит о том, что он рвется и хочет завоевать место в составе. А драка... Считаю, что зрители хотят смотреть на мастерство игроков, а не драки. Вот идут бои без правил — месиво хорошее, конечно, но это не хоккей. Можно ему только пожелать, чтобы он не только отдавал, но и забивал», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

23-летний Дмитрий Воронков дебютировал в регулярном чемпионате НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ), отметившись голевой передачей и подравшись.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/28/21592483.shtml?updated
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
Дмитрий Воронков
1
0
Читайте также
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
«Вашингтон» по буллитам обыграл «Миннесоту» в НХЛ
Власти подтвердили обнаружение тела массового убийцы из штата Мэн
В США отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского
Опять двойка: рост ключевой до 15% заморозит рынок ипотеки на вторичку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ