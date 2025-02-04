Плющев назвал президента США Трампа пиарщиком после слов о Бобровском

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента США Дональда Трампа про вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Трамп — пиарщик. Он и раньше достаточно уважительно отзывался об игре Овечкина. А здесь еще сказал и о Бобровском. Но это не говорит о том, что он сейчас побежит и будет у нас адвокатом на ИИХФ и в других организациях. Это нормально, человек признает талант и мастерство людей, но с другим государственным номером, ничего здесь удивительного нет», — сказал Плющев «СЭ».

Трамп на встрече с игроками и тренерами «Флориды» в Белом доме заявил, что Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы.

Ранее президент США Дональд Трамп в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

Вероника Ольшукова