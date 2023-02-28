Плющев: «Рейнджерс» будут одним из главных фаворитов Кубка Стэнли»

Российский тренер Владимир Плющев, поделился мнением о перспективах «Рейнджерс» в преддверии розыгрыша Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» будут одним из главных фаворитов — это однозначно. Хотя бы по тому, какую трансферную кампанию они проводят. Видимо, ставят перед собой большие задачи. Они подготовились к хорошей битве за Кубок Стэнли — это очевидно», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

За клуб из Нью-Йорка выступают российские нападающий Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестеркин. На данный момент «Рейнджерс» идет на 6-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 77 очков.