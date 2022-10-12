Плющев назвал Василевского и Шестеркина главными претендентами на «Везина Трофи» в новом сезоне НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, кого считает главными претендентами на получение «Везина Трофи» в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

«Делать выводы по первой игре нельзя. Но и Василевский, и Шестеркин себя давно зарекомендовали как вратари с большой буквой. Они входят в топ игроков НХЛ, о них прекрасно говорила пресса на протяжении всех лет выступления за океаном. Поэтому реально, что эти два вратаря будут бороться за Везину в этом сезоне снова.

Сумеет ли еще кто-то из наших голкиперов себя показать с наилучшей стороны и претендовать на этот титул? Это вполне реально. Но еще у скандинавов и североамериканцев хорошая вратарская школа, их ребята тоже будут бороться за Везину. Надеюсь, что конкуренция за Везину будет большая, потому что это хорошо не только для мирового хоккея, но и для рейтинга каждого игрока», — сказал Плющев Metaratings.ru.

Василевский получил приз лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ «Везина Трофи» в 2019 году, а Шестеркин — в 2022-м.