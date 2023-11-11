Плющев не сомневается, что Овечкин выйдет из кризиса после неудачного старта сезона

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» неудачную игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона в НХЛ.

На данный момент у 38-летнего россиянина всего два гола в 12 встречах на старте сезона. Это его худший результат за карьеру.

«Причину неудачного старта я сказать не могу. Я не занимался его подготовкой. Для того, чтобы сделать экспертный вывод и чтобы потом не было стыдно читать, надо быть непосредственно там и видеть все матчи. Надо знать, в каком состоянии он находится. Овечкин — человек достаточно опытный, и есть определенные возрастные моменты. Чем старше спортсмены, тем тяжелее они входят в сезон. Я даже не сомневаюсь в том, что он вылезет из этого кризиса. Я читал, что для него первоочередная задача — не догнать кого-то и перегнать. Для него первоочередная задача —работать на свою команду, приносить ей пользу и результат», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 824 гола в лиге. Россиянин отстает от обладателя рекорда Уэйна Гретцки на 70 шайб.