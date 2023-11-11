Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:11

Плющев не сомневается, что Овечкин выйдет из кризиса после неудачного старта сезона

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» неудачную игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона в НХЛ.

На данный момент у 38-летнего россиянина всего два гола в 12 встречах на старте сезона. Это его худший результат за карьеру.

«Причину неудачного старта я сказать не могу. Я не занимался его подготовкой. Для того, чтобы сделать экспертный вывод и чтобы потом не было стыдно читать, надо быть непосредственно там и видеть все матчи. Надо знать, в каком состоянии он находится. Овечкин — человек достаточно опытный, и есть определенные возрастные моменты. Чем старше спортсмены, тем тяжелее они входят в сезон. Я даже не сомневаюсь в том, что он вылезет из этого кризиса. Я читал, что для него первоочередная задача — не догнать кого-то и перегнать. Для него первоочередная задача —работать на свою команду, приносить ей пользу и результат», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 824 гола в лиге. Россиянин отстает от обладателя рекорда Уэйна Гретцки на 70 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
Авербух заявил о проблемах в фигурном катании
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Минюст признал иноагентами историка Малова и журналиста Колдобского
Reuters узнало о разногласиях по выделению Украине €20 млрд военной помощи
Пилот аварийно севшего на Чукотке Ан-2 рассказал «Известиям» о произошедшем
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Вашингтона» похвалил Овечкина и Кузнецова после победы над «Нью-Джерси»

Капризов вышел на пятое место по голам среди игроков «Миннесоты»