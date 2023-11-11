Плющев не сомневается, что Овечкин выйдет из кризиса после неудачного старта сезона

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» неудачную игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона в НХЛ.
На данный момент у 38-летнего россиянина всего два гола в 12 встречах на старте сезона. Это его худший результат за карьеру.
«Причину неудачного старта я сказать не могу. Я не занимался его подготовкой. Для того, чтобы сделать экспертный вывод и чтобы потом не было стыдно читать, надо быть непосредственно там и видеть все матчи. Надо знать, в каком состоянии он находится. Овечкин — человек достаточно опытный, и есть определенные возрастные моменты. Чем старше спортсмены, тем тяжелее они входят в сезон. Я даже не сомневаюсь в том, что он вылезет из этого кризиса. Я читал, что для него первоочередная задача — не догнать кого-то и перегнать. Для него первоочередная задача —работать на свою команду, приносить ей пользу и результат», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 824 гола в лиге. Россиянин отстает от обладателя рекорда Уэйна Гретцки на 70 шайб.