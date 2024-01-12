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НХЛ

Сегодня, 09:21

Плющев объяснил, почему Панарин вышел на новый уровень

Виктория Кравченко
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Российский хоккейный тренер Владимир Плющев оценил игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в нынешнем сезоне НХЛ, отметив значение атмосферы в семье в его успехах на льду.

«У Панарина хороший сезон. Но это логично: человек повзрослел, перестал всякие глупости в соцсетях писать, как было по молодости, еще что-то. Занялся своими семьей и профессией, поэтому думаю, что у него все нормально будет. Он сосредоточился на своих непосредственных профессиональных обязанностях, а дома его поддерживают. Я так понимаю, что у него хорошие тылы, которые помогают ему. Очень хорошо, когда такие супруга и тесть. Происходящее, то что он творит на площадке, показывает, что он играет раскованно, что ему ничто не мешает. Остается пожелать ему обойтись без травм, и тогда он будет радовать и болельщиков «Рейнджерс» за океаном, и наших болельщиков, которые следят за его игрой тут и переживают», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Панарин в текущем регулярном чемпионате НХЛ занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, набрав 57 (26+31) очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/12/22095133.shtml
Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Владимир Плющев
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