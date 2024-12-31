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Сегодня, 03:08

Плющев: «Мичкову надо не витать в облаках, а повзрослеть, иначе будут проблемы в НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова.

«Многие специалисты говорили Матвею Мичкову, что ему надо пересмотреть свое отношение к партнерам, к тренерам, к тренировочному процессу. Если Мичков будет и дальше себе на уме, у него будут проблемы в НХЛ.

Мичкову надо не витать в облаках, а повзрослеть. Надо четко понимать, что ты находишься в профессиональной команде, где есть дисциплина, выполнение задач тренера на матч. Матвей привык играть в КХЛ самостоятельно, как вольный стрелок. Не просто так СКА отдавал Мичкова в аренды, потому что махновщина, анархия никому не нужны», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее 20-летний россиянин был оштрафован на 2473,96 доллара по итогам матча против «Лос-Анджелеса» (4:5) за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Мичков провел 35 матчей в НХЛ и набрал 29 (12+17) очков.

Источник: ВсеПроСпорт
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Владимир Плющев
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