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Сегодня, 22:02

Плющев: «Бобровский сегодня больше, чем полкоманды»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высоко оценил шансы голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского на «Конн Смайт Трофи».

«Я думаю, у него шансы на трофей очень высокие. Бобровский — это не полкоманды, а 4/5 команды. Та игра, которую он демонстрирует на столь высоком уровне, достойна уважения и внимания всех специалистов. Можно ли Бобровского назвать сильнейшим вратарем мира? На сию минуту, думаю, что да», — приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».

«Флорида» выигрывает в финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» со счетом 2-0. Бобровский за две игры отразил 50 бросков из 51-го.

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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