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Сегодня, 05:40

Плющев: «Знания и опыт Знарка в России подходят для работы в НХЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал приглашение российского специалиста Олега Знарка в тренерский штаб «Филадельфии».

«Возможно, его пригласили в клуб как скаута по Европе и России. Если это так, то такое решение вполне уместно. Это нормальное явление, так как у Знарка большой опыт работы в России и хорошее знание хоккеистов. Насколько я знаю, перед приглашением нового хоккеиста команды НХЛ собирают о нем массив информации. Если Знарок будет заниматься именно этим, то решение выглядит нормальным и логичным. Он будет анализировать игру молодых хоккеистов и давать им характеристику. Его знания, опыт и работа в России подходит для этого», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Олег Знарок будет работать с&nbsp;Иваном Федотовым и&nbsp;Матвеем Мичковым. Знарок все-таки устроился в НХЛ! Зачем «Филадельфия» пригласила именитого российского тренера

Как сообщается на официальном сайте «Флайерз», 61-летний специалист будет отвечать за развитие европейских игроков команды, а также будет помогать по скаутингу.

Последним местом работы Знарка был «Ак Барс», который он возглавлял с апреля по декабрь 2022 года.

Источник: Metaratings
ХК Филадельфия Флайерз
Владимир Плющев
Олег Знарок

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