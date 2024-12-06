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Сегодня, 12:34

Плющев ответил на вопрос о сравнении Мичкова с Овечкиным

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о том, можно ли сравнить игру нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Двух одинаковых игроков не бывает, сравнивать их не обязательно и не нужно. Потому что они по характеру и по фактуре люди разные, манера игры тоже отличается. То, что он может стать неплохим игроком и зарекомендовать себя с большой буквы... Все в его руках. Его природа одарила хорошими качествами, но есть вещи, которые надо наверняка в себе упрощать», — сказал Плющев «СЭ».

Всего в нынешнем сезоне Мичков набрал 22 (9+13) очка в 24 матчах, сыгранных за «Филадельфию». Мичков дебютировал в НХЛ 12 октября этого года.

На счету Овечкина 25 (15+10) очков в 18 матчах этого сезона.

Александр Абустин

1
Александр Овечкин
Матвей Мичков
НХЛ
Владимир Плющев
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