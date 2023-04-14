Плющев — о Капризове: «Его мастерство признают партнеры по команде и соперники»

Российский тренер Владимир Плющев высказался об игре форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.

«У Капризова в этом сезоне прекрасная пресса, он доказывает, что является игроком большого класса. Его мастерство признают партнеры по команде и соперники. Капризов является открытием сезона НХЛ. Им восхищаются болельщики не только «Миннесоты», но и клубов, против которых он играет», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

25-летний россиянин стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона в НХЛ в составе «дикарей» с 40 шайбами и более.

Всего в текущем сезоне НХЛ Капризов сыграл за «Уайлд» 67 матчей и набрал 75 (40+35) очков.