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Сегодня, 20:13

Плющев: «У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для «Тампы»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

«Можно ли назвать Никиту сейчас сильнейшим хоккеистом страны? Вы знаете, это сложное понятие сильнейший хоккеист России. У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для «Тампы», но такие же яркие сезоны были и у Малкина, и у Овечкина, и у многих других ребят. Сильнейший нападающий — это Валерий Харламов», цитирует Плющева Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 Кучеров набрал 133 (43+90) очка в 75 матчах. На данный момент 30-летний россиянин является лидером бомбардирской гонки НХЛ, опережая Нэйтана Маккиннона (131) и Коннора Макдэвида (128).

Источник: Metaratings.ru
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Владимир Плющев
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