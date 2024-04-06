Плющев: «У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для «Тампы»

Сегодня, 20:13
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.
«Можно ли назвать Никиту сейчас сильнейшим хоккеистом страны? Вы знаете, это сложное понятие — сильнейший хоккеист России. У Кучерова хороший сезон, он доказывает свою значимость для «Тампы», но такие же яркие сезоны были и у Малкина, и у Овечкина, и у многих других ребят. Сильнейший нападающий — это Валерий Харламов», — цитирует Плющева Metaratings.ru.
В сезоне-2023/24 Кучеров набрал 133 (43+90) очка в 75 матчах. На данный момент 30-летний россиянин является лидером бомбардирской гонки НХЛ, опережая Нэйтана Маккиннона (131) и Коннора Макдэвида (128).