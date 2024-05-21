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Сегодня, 19:50

Плющев: «Рейнджерс» вполне по силам решить свою задачу в паре с «Флоридой»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от пары «Рейнджерс» — «Флорида» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Финал — это всегда очень яркое событие. В нем играют команды, которые с большой буквы заявили о себе на протяжении сезона. Будем ждать хорошего зрелища. Ну и пожелаем удачи нашим ребятам, которые будут участвовать в этом сражении. «Рейнджерс» достаточно хорошо выступает в этом сезоне. Особенно, в концовке. Ребята выглядели достаточно мобильно, агрессивно. Думаю, им вполне по силам решить свою задачу в этой паре», — цитирует Плющева Vprognoze.ru.

Первый матч серии состоится в четверг, 23 мая. За «Рейнджерс» выступают два россиянина — вратарь Игорь Шестеркин и форвард Артемий Панарин.

Источник: Vprognoze
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
Владимир Плющев
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