Плющев — о признании Бобровского лучшим хоккеистом России: «По заслугам ему эта честь»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу вратаря «Флориды Пантерз» в масштабном проекте «Лучший хоккеист России».

«Я согласен с данным выбором, потому что Сергей внес большой вклад в победу своей команды в этом сезоне. Думаю, что по заслугам ему эта честь, хвала и почет», — сказал Плющев «СЭ».

Также бывший главный тренер сборной России признание Никиты Кучерова лучшим нападающим России.

«Здесь сложно сказать, кто был явно лучше, ведь все-таки каждый из них — это яркий хоккеист, который играет немалую роль в своем клубе. Но, думаю, что Кучеров в этом году выглядел поубедительнее, поинтереснее и поярче, не умоляя достоинств того же Артемия Панарина», — добавил Плющев «СЭ».

Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24.

Денис Сафронов