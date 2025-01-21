Плющев о словах Трампа про Овечкина: «Он показал, что у него нет комплекса к русским»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова Дональда Трампа об Александре Овечкине.

«Мы видим, что американская сторона пытается изыскать возможность для общения с нашим президентом. Речь то ли о телефонном разговоре, то ли о подготовке встречи на высочайшем уровне. В любом случае Трамп показывает, что комплексов по отношению к русским у него нет. Другое дело, что имеются свои интересы, он от них никогда не отступит. К тому же не все вопросы решает президент США, есть еще конгресс, где немало «стервятников». Поэтому не стал бы так сильно радоваться, как делают некоторые», — сказал Плющев «ВсеПроСпорт».

Ранее избранный американский президент Трамп во время митинга перед инаугурацией назвал форварда «Вашингтона» великим хоккеистом.