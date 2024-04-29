Плющев прокомментировал вылет «Вашингтон» из розыгрыша Кубка Стэнли

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал, что думает о вылете «Вашингтона» из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Хоккей — командная игра, и каким бы ярким человеком ни был лидер, от него не всегда все зависит. Да, Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона», но не думаю, что вина лежит только на нем. Никто не застрахован от сухих серий, даже Александр, учитывая, что против ярких хоккеистов играют с удвоенным вниманием», — цитирует Metaratings.ru Плющева.

«Рейнджерс» победили в серии (4-0), вышли во второй раунд и встретятся с победителем в серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).