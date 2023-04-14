Плющев: «Все считали, что основная задача Овечкина — гоняться за рекордами, но он работал на команду»

Тренер Владимир Плющев оценил выступление российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в сезоне-2022/23.

«Я считаю, что для Овечкина сезон получился сложным. Это связано с потерей близких людей. Он делал свое дело хорошо. Все считали, что его основная задача — гоняться за рекордами, но он работал на команду. Делал то, что должен был делать. Пресса, болельщики и руководство были им довольны», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету 37-летнего Овечкина 42 шайбы и 33 результативные передачи в 73 играх при показателе «-16».