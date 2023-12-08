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Сегодня, 14:44

Плющев считает, что Овечкин не гонится за рекордами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал достижение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, набравшего 1500 очков в НХЛ.

«Любой хоккеист хочет прежде всего участвовать в больших турнирах и постараться выиграть значимые трофеи, будь то чемпионат мира, Олимпиада, Кубок Стэнли или Кубок Гагарина. Что касается отметки Овечкина в 1500 очков в НХЛ, чем выше класс игрока, тем лучше его статистика. Он как-то и сам говорил, что не гоняется за рекордами, а стремится помогать команде. Поэтому он и является капитаном «Вашингтона», — приводит слова Плющева RT.

Для достижения этого результата Овечкину потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов. Овечкин с большим отрывом стал лучшим по голам на отметке 1500 очков среди всех игроков в истории НХЛ.

Невероятный юбилей Овечкина: выбил 1500 очков в НХЛ!

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1242801-plyuschev-ochki-ovechkin-nhl
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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