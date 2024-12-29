Плющев считает, что Овечкин не затмевает своими заслугами достижения Малкина, Кучерова и Панарина

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий «Вашингтона Александр Овечкин не затмевает своими достижениями других российских хоккеистов в НХЛ.

«Любой хоккеист, играя рядом с таким спортсменом, как Овечкин, будет только прибавлять и брать все самое лучшее. Поэтому я бы не стал говорить, что Малкину, Кучерову, Панарину и всему этому поколению не повезло с тем, что они играют в одно время с Овечкиным, который затмевает своими заслугами все их достижения. Думаю, наоборот, больше повезло тем, кто играет в одно время с Александром. Потому что у любого мастера всегда можно чему-то научиться, если ты, конечно, сам этого хочешь.

Поэтому я не думаю, что Кучерову, Панарину или Малкину как-то не повезло в этом плане, или что Овечкин затмевает их достижения своими. Они все находятся в своих клубах. Каждый из них имеет свое лицо и свой игровой почерк. Малкин — это вообще общепризнанный и уважаемый игрок в НХЛ. Кучеров тоже играет далеко не последнюю роль как в клубе, так и в лиге в целом», — сказал Плющев Legalbet.ru

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.