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Сегодня, 11:34

Плющев — о форме Овечкина: «Большой игрок по сторонам не смотрит. Он делает то, что умеет лучше всего»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче против «Сент-Луиса» (8:1).

«Александр — опытный игрок и большой мастер. Он прекрасно знает, как надо набирать форму и входить в сезон. Ведь все-таки он не мальчик двадцати лет, который бежит впереди паровоза. А мотивация у него, как и всегда — он хочет показывать хороший хоккей и результативность. Я бы не сказал, что у него на первом месте мотивация, связанная с личными достижениями. Большой игрок по сторонам не смотрит. Он делает то, что умеет лучше всего», — сказал Плющев «СЭ».

Бывший главный тренер сборной России также оценил дуэт Александра Овечкина с канадцем Диланом Строумом, который отдал голевой пас на каждый из 10 голов россиянина в нынешнем сезоне.

«Когда тренер попадает в команду и подбирает состав с умом, творчески, он способен находить хорошие сочетания партнеров, которые подходят друг другу. По психологии, по манере и видению игры, а не потому, что кто-то где-то заблестел. Великие дуэты и тройки создавались именно так, а не когда просто в один состав вместе ставились три звезды», — добавил Плющев.

Овечкин в этом сезоне набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах.

На счету 39-летнего россиянина 863 гола в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Денис Сафронов

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев

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