Плющев считает, что Панарин и Тарасенко могут «потащить» за собой «Рейнджерс»

Бывший тренер молодежной и главной сборной России Владимир Плющев прокомментировал обмен Владимира Тарасенко из клуба НХЛ «Сент-Луис» в «Рейнджерс», где играет Артемий Панарин.

«Наши парни могут «зажечь» везде. Мы не знаем, поставят ли тренеры «Рейнджерс» Панарина и Тарасенко в одно звено, как делали другие. Но то, что они теперь в одной команде, — это поддержка друг друга. Наверное, «зажечь» могут, было бы желание и здоровье. Люди становятся старше, степеннее. Начинают осознавать некоторые вещи по-другому. Все-таки у обоих семьи, своя жизнь. Они повзрослели, возмужали. Нет уже того юношеского максимализма, куража — больше взвешивают свои возможности. Не меняется только русский характер. Я думаю, и Панарин, и Тарасенко в состоянии потащить за собой, «зажечь» людей. Оба — харизматичные, не любят проигрывать, привыкли быть лидерами. Будем надеяться, у них получится использовать свои лучшие качества на благо команды», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

Он также заявил, что поддержка друг друга также будет очень важна.

«Если у ребят есть общая история, общая культура, их многое связывает, это пойдет на пользу им и команде. Вместе и трудные моменты легче пережить. Такие тоже будут. Хоккеистам тоже надо кому-то «поплакаться в жилетку». А то, что они оба мастера на площадке, жадные до голов и результатов, не обсуждается», — добавил Плющев.

«Сент-Луис» обменял Тарасенко и Микколу в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвертом раунде драфта в 2024 году, форварда Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В минувшем сезоне россиянин продемонстрировал лучшую результативность за все время в составе «Блюз», набрав 82 (34+48) очков в 75 матчах регулярного чемпионата.