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Сегодня, 13:04

Плющев считает, что прощальный матч Овечкин проведет в майке «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин завершит карьеру в «Динамо».

«Думаю, прощальный матч Овечкин наверняка проведет в майке московского «Динамо», но я не хочу предугадывать. Это все-таки дело Александра, как он будет заканчивать. Все болельщики «Динамо» хотели бы видеть его в составе, например, в последнем сезоне. Но, думаю, скорее это будет один матч. Хотел ли бы я посмотреть на Овечкина в КХЛ на протяжении всего сезона? Не буду это комментировать. Это маловероятно», — цитирует Плющева Legalbet.

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. 37-летний форвард является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. С 2005 года он выступает за «Вашингтон», вместе с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-ovechkin-proshalnij-match-provedyot-v-majke/
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Владимир Плющев
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