Плющев: «С Шестеркиным «Рейнджерс» может дойти как минимум до финала Кубка Стэнли»

Российский тренер Владимир Плющев оценил перспективы «Рейнджерс» побороться за Кубок Стэнли в этом сезоне.

«На Кубок Стэнли претендует много команд, но с таким элитным вратарем, как Шестеркин, «Рейнджерс» как минимум могут дойти до финала. Панарин с Тарасенко — это игроки, которые могут решить эпизод, полу момент. Сложно сказать, в какой они физической форме будут. Если ничего не случится, они себя проявят достойно. С этим составом «Рейнджерс» может решать самые высокие задачи», — цитирует Плющева Legalbet.

«Рейнджерс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 96 очков в 73 встречах. Последний раз команда выигрывала Кубок Стэнли в сезоне-1993/1994.