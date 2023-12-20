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Сегодня, 14:40

Плющев упрекнул тренеров ЦСКА в кумовстве в ситуации с Кучеровым

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Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев высказался об «оттоке» молодых хоккеистов за границу.

«Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее. Иногда случается, что человеку не дают играть. Так, Никита Кучеров не пригодился ЦСКА, а потом стал одним из лучших хоккеистов мира. Надо спросить его наставников в столичном клубе: почему он не понадобился, а их племянники подошли? Где теперь они и где Никита?» — приводит слова Плющева RT.

Кучеров покинул ЦСКА в 2012 году из-за травмы плеча. Лечение оплатила «Тампа», а не армейский клуб. Из-за этого вскоре спортсмен расторг контракт с красно-синими.

В нынешнем сезоне форвард провел 32 матча, в которых набрал 54 (22+32) очка. Российский хоккеист занимает первую строчку в гонке бомбардиров НХЛ, опережая ближайшего преследователя форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 6 баллов. 30-летний игрок является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Источник: RT
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