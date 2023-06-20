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Сегодня, 17:20

Плющев заявил, что для Овечкина с возрастом каждый сезон сложнее предыдущего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев предположил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может объявить о завершении своей карьеры в любой момент.

«Будет ли следующий сезон НХЛ определяющим для Овечкина в погоне за Гретцки? От него все ждут рекорд. А если он завтра скажет, что устал и завершает карьеру? Может же быть такое? Смысл моего ответа потеряется. Александр уже не такой быстрый, как 10 лет назад. С возрастом каждый сезон сложнее предыдущего. Как он проведет следующий сезон в НХЛ, зависит от многих факторов и подготовки. Мне кажется, про рекорд он меньше всего думает и сколько еще сыграет, он сам вам не скажет», — приводит слова Плющева Legalbet.

В сезоне-2022/23 Овечкин набрал 75 очков (42+33) в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894). Также Овечкин является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром в истории лиги среди россиян. За 1347 игр в НХЛ он набрал 1485 (822+663) очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-dlya-ovechkina-s-vozrastom-kazhdij-sezon/
Александр Овечкин
Футбол
РПЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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