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Сегодня, 19:41

Плющев заявил, что Мичков вряд ли вырастет в большую звезду

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на третью победную шайбу форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова в овертаймах в этом сезоне НХЛ.

19-летний россиянин в воскресенье, 1 декабря, принес победу своей команде в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

«Сложно сказать, влияет ли его непростой характер в том числе и на то, что он собирается в решающие моменты. Думаю, здесь больше повлияло то, что с ним достаточно серьезно разговаривают, пытаются донести, что тут не детский сад и не благотворительное общество. И он должен выполнять то, что от него требуется. А то, что у него есть задатки для хорошего хоккеиста, никто и не отрицает. Не уверен, что с такими раскладами можно вырасти в большую звезду, скорее вряд ли, но в хорошего игрока можно», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Мичков провел 23 матча за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 9 голами и 10 результативными передачами.

Источник: ВсеПроСпорт
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
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