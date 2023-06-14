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Сегодня, 15:45

По средней результативности в финале Кубка Стэнли «Вегас» уступил только двум командам

Кирилл Бурдаков
Статистик
Фото USA Today Sports
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В пяти матчах финальной серии против «Флориды» хоккеисты «Вегаса» забросили 26 шайб.

По средней результативности «рыцари» уступили только двум командам — «Торонто» — 1932 и «Монреалю» — 1973. «Листья» в начале 1930-х в каждой из встреч с «Рейнджерс» забрасывали по шесть шайб, а «Канадиенс» огорчили «Чикаго» аж 33 раза. Кстати, в прошлом своем финале «Вегас» позволил сопернику «Вашингтону» достичь той же средней результативности (5,50 гола за матч).

Самые результативные участники финалов Кубка Стэнли

Год

Команда

Серия

Матчи

Голы

Ср.

1932

Торонто

Рейнджерс — 3-0

3

18

6,00

1973

Монреаль

Чикаго — 4-2

6

33

5,50

1981

Айлендерс

Миннесота — 4-1

5

26

5,20

2018

Вашингтон

Вегас — 4-1

5

26

5,20

2023

Вегас

Флорида — 4-1

5

26

5,20

1970

Бостон

Сент-Луис — 4-0

4

20

5,00

1991

Питтсбург

Миннесота — 4-2

6

28

4,67

1936

Детройт

Торонто — 3-1

4

18

4,50

1948

Торонто

Детройт — 4-0

4

18

4,50

1982

Айлендерс

Ванкувер — 4-0

4

18

4,50

1988

Эдмонтон

Бостон — 4-0

4

18

4,50

Главный герой прошлой стадии Сергей Бобровский в пяти встречах пропустил 21 гол, отразив только 84,4 процента бросков. За последние 50 лет только четыре голкипера проводили финальную серию слабее. Причем обладатель антирекорд Жиль Мелош даже не добрался до отметки в 80 процентов, проведя всего два матча.

Вратари с худшим процентов отраженных бросков в финалах Кубка Стэнли

Год

Вратарь

Команда

Серия

Броски

Пропущенные

% спасений

1981

Жиль Мелош

Миннесота

Айлендерс — 1-4

51

12

76,5

1977

Джерри Чиверс

Бостон

Монреаль — 0-4

90

16

82,2

1973

Тони Эспозито

Чикаго

Монреаль — 2-4

189

22

83,1

1988

Энди Муг

Бостон

Эдмонтон — 1-4

69

11

84,1

2023

Сергей Бобровский

Флорида

Вегас — 1-4

135

21

84,4

1985

Боб Фрезе

Филадельфия

Эдмонтон — 1-4

58

9

84,5

1983

Энди Муг

Эдмонтон

Айлендерс — 0-4

101

15

85,1

1975

Джерри Дежарден

Баффало

Филадельфия — 2-4

102

15

85,3

2018

Марк-Андре Флери

Вегас

Вашингтон — 1-4

136

20

85,3

1995

Майк Вернон

Детройт

Нью-Джерси — 0-4

96

14

85,4

1988

Реджан Лемелин

Бостон

Эдмонтон — 1-4

55

8

85,5
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