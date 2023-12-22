Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:10

Победные шайбы Овечкина и Капризова, дубль Бучневича: все голы россиян в НХЛ 22 декабря

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин в матче против «Коламбуса».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
В ночь на 22-е декабря в НХЛ состоялся большой игровой день.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал 14-матчевую серию без заброшенных шайб. Российский форвард забил победный гол в овертайме матча против «Коламбуса» (3:2ОТ).

Александр Овечкин. Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов

В этой же встрече голом отметился нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов.

Победу «Миннесоте» в овертайме игры с «Монреалем» (4:3ОТ) принес Кирилл Капризов.

В матче «Тампа» — «Вегас» (5:4) шайбами обменялись нападающие Никита Кучеров и Иван Барбашев.

Никита Кучеров. Кучеров отрывается в списке бомбардиров, Капризов набирает ход

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил дубль в ворота «Флориды», еще одну шайбу забросил Алексей Торопченко.

Хоккей
НХЛ
Обсудить
Читайте также
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 828-го гола Овечкина. Текущее положение
Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 828-го гола Александра
Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию
«Коламбус» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео онлайн)
Овечкин не забивает 14 матчей подряд. Неужели Александр установит личный антирекорд?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Тампа» — «Вегас»: видеообзор матча

«Питтсбург» — «Каролина»: видеообзор матча